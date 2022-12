Métropole de Lyon : plusieurs centaines de nouveaux bacs à compost d’ici fin 2023

La Métropole de Lyon a déjà montré son intérêt envers le compost puisqu’un bac de tri est présent dans le 7e arrondissement depuis 2021. Rien que dans ce secteur, plus de 8 tonnes de déchets sont collectés chaque semaine. A Villeurbanne aussi, quelque 300 bacs ont été mis en service.

Les élus écologistes veulent avancer plus vite cette fois-ci. Ainsi, les 1er, 4e et 8e arrondissements de Lyon vont bénéficier de 307 bornes au printemps tandis que les 2e et 3e arrondissements ne verront 384 nouveaux bacs qu’à partir de septembre.

Plusieurs communes du département vont également bénéficier de ce dispositif dont Champagne-au-Mont-d’Or, Craponne, Dardilly, Ecully et Sainte-Foy-lès-Lyon.

Pour suivre avec ces bacs, un nouveau site de valorisation des déchets alimentaires de 4000 m² va ouvrir à Rillieux-la-Pape. Ce dernier va permettre de transformer les déchets en engrais.