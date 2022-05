Sécheresse précoce : l'usage de l'eau restreint à Lyon et dans le Rhône

Les cours et plans d'eau de la Metropole de Lyon et du département du Rhône ont été largement impactés par les fortes chaleurs, à l'exception du bassin versant du Gier. C'est pour le préfet de la Région, Pascal Mailhos, a publié un arrêté pour les eaux superficielles du Rhône en situation d'alerte.

Ainsi, les professionnels, y compris les agriculteurs, de l'Est lyonnais doivent réduire de 25% leurs prélèvements d'eau de surface. En dehors de l'Est lyonnais et du bassin du Gier, cette réduction monte à 50% pour tout le département du Rhône.

Pour les particuliers, les règles sont différentes. Les habitants des zones 1 à 6 de la carte ci-dessous doivent baisser de 50% leur consommation d'eau puisqu'ils se trouvent dans des territoires placés en "alerte renforcée".

Pour aider les Rhodaniens à appliquer les bonnes mesures, la préfecture a mis en ligne un site internet baptisé "La Carte Interactive". Il suffit de renseigner sa commune, sa qualité (particulier, agriculteur, professionnel) et son usage pour connaître les restrictions et recommandations.