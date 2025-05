La production d’eau potable de la Métropole de Lyon prochainement perturbée par une opération de nettoyage

Entre le 15 et le 27 mai prochain, la production d’eau potable du Grand Lyon sera modifiée et impactera quelques communes de l’Est lyonnais. En cause, une grande opération de nettoyage du barrage de Verbois, qui est situé sur le Rhône, à proximité de Genève (Suisse). Ce processus, qui intervient tous les trois à quatre ans, vise à évacuer l’argile, le limon ou encore le sable accumulés dans la retenue de ce barrage, afin de réduire le risque d’inondation dans la ville suisse.

Un impact important sur la qualité de l’eau ?

Problème, "cette opération entraîne une augmentation temporaire des concentrations en sédiments dans le fleuve, limitée à un taux réglementaire moyen de 5 grammes de matières en suspension par litre, l’équivalent d’une cuillère à café", comme l’explique la préfète du Rhône dans un communiqué publié en collaboration avec la Métropole et l’Eau du Grand Lyon.

Deux captages secondaires seront ainsi remis en service pour prendre le relais du captage principal de Crépieux-Charmy, dont la production va être réduite de 50% pendant l’opération, et distribuer les 220 000 m3 d’eau par jour nécessaire. Ils feront l’objet d’une surveillance renforcée, avec plusieurs analyses de l’eau par semaine.

La Métropole de Lyon précise qu’il n’y aura pas de recommandations spécifiques, ni de restrictions d’usage de l’eau pendant la dernière quinzaine du mois de mai.