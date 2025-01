Métropole de Lyon : les premiers m3 d'eau désormais gratuits, mais facture doublée pour les gros consommateurs

Votée au printemps dernier, la mesure voulue par les écologistes repose sur deux piliers : solidarité et sobriété.

Cette nouvelle tarification s’appuie sur différents axes, le premier étant un prix au mètre cube différencié entre particuliers et entreprises.

Concrètement, le tarif pour les ménages est divisé en trois tranches :

- une première où les 12 premiers mètres cubes sont gratuits pour tous.

- une deuxième comprise entre 12 et 180 m3 d'eau consommés par an, où le tarif en vigueur s’applique. Ce dernier sera décidé comme chaque année en juin par la régie.

- une troisième tranche de gros consommateurs (plus de 180 m3/annuels) avec un tarif multiplié par deux.

Une tarification progressive afin de répondre à l’objectif de la Métropole de faire baisser la consommation d’eau potable de 15% d’ici 2035 sur le territoire.

"Au-delà de 180 m3 d’eau qui est une consommation anormale, il y aura une tarification majorée pour aller vers la maîtrise, la sobriété. On estime ces foyers à moins de 5% aujourd’hui et on espère pouvoir les accompagner pour avoir une consommation plus raisonnable", assurait Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, lors du vote l'an dernier.

Du côté des professionnels, la tarification est divisée en quatre tranches, toujours dans une logique de prix progressifs. Le tarif en vigueur pour une consommation de 0 à 180 m3, puis une augmentation graduelle qui ne dépassera pas les 15% supplémentaires pour la dernière tranche.

Une aide pour les foyers en situation de précarité

Consommer moins mais sans pénaliser les plus précaires : voici le pari que se lance la Métropole de Lyon.

En plus de la tarification progressive et différenciée est mis en place un "versement solidaire eau", estimé entre 20 et 80 euros par foyer concerné. Pour en bénéficier, aucune démarche supplémentaire : le versement solidaire eau sera calculé grâce aux données de la CAF entre autres.

Destiné aux usagers pour qui la facture d’eau représente plus de 3% de leurs ressources financières, le versement sert notamment à éviter les phénomènes de privation pour des biens de première nécessité. Entre 100 000 et 120 000 foyers seraient concernés.