Lyon Politiques : eau de la Métropole, Chalet du Parc et élues mamans - 08/03/24

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, les journalistes Raphaël Ruffier-Fossoul et Damien Gouy-Perret et le politologue et ancien élu lyonnais Romain Blachier interviennent sur les sujets suivants :

- Tarification sociale de l'eau : plongeon réussi ou plat monumental pour la Métropole ?

- Yann Arthus-Bertrand à la recherche de mécènes pour financer le Chalet du Parc : les Verts ont-ils mis le projet en péril pour s'offrir une mascotte ?

- Les écologistes réclament des aménagements pour les élues qui deviennent maman : un mandat doit-il impliquer forcément de grands sacrifices ?

00:00 Sommaire/Introduction

00:30 Tarification sociale de l'eau

10:30 Chalet du Parc

18:40 Aménagement des mandats pour les élues mamans