Le Chalet du Parc en péril à Lyon ? Yann Arthus-Bertrand n'a pas un rond

À l'abandon depuis 2013, le Chalet du Parc a été confié à un groupement chargé d'occuper les lieux d'ici quelques années. Le promoteur immobilier Youse a potassé l'imposant cahier des charges fixé par Grégory Doucet et les écologistes pour pouvoir répondre aux critères, comme celui d'implanter un restaurant durable, et de sensibiliser les visiteurs à l'environnement et à la transition écologique. À l'intérieur, on retrouvera la Maison Gutenberg, la Fabuleuse Cantine, mais aussi la Fondation Good Planet de Yann Arthus-Bertrand, caution écolo déjà ambassadeur du festival Entre Rhône et Saône.

Dès l'annonce du choix du jury de confier un bail emphytéotique au photographe, le maire LR du 6e arrondissement de Lyon avait bondi. Pour Pascal Blache, des trois dossiers en lice, celui de Yann Arthus-Bertrand était le seul à reconnaître n'avoir aucune garantie financière. "Il veut faire appel au mécénat. Il nous dit qu'il verra avec le temps, qu'il connaît des structures mondiales qui pourront le soutenir... Comment ça va tenir ?", s'interrogeait-il.

Et c'est un an et demi après avoir obtenu le feu vert de la Ville de Lyon que YAB se décide à chercher l'argent qu'il doit apporter au projet. Comme prévu, GoodPlanet n'a pas un kopeck à mettre sur la table. Pourtant, sur les 6 millions d'euros que coûte la réhabilitation du Chalet du Parc, il doit en trouver 1,5 million.

A la recherche de mécènes

Pas de panique selon ses équipes, c’est déjà sur ce modèle que la fondation avait investi le Domaine de Longchamp dans le bois de Boulogne, près de Paris. Yann Arthus-Bertrand a donc officiellement démarché plusieurs grands acteurs économiques lyonnais. Les patrons, dont certains sont en froid avec les écologistes, sont invités à se substituer à lui et à sortir le chéquier.

Pour devenir mécène du Chalet du Parc, il faut débourser au minimum 50 000 euros. D'autres tickets ont été imaginés par GoodPlanet : pour 300 000 euros, les entrepreneurs pourront s'installer au Chalet et utiliser une partie des locaux. Une sorte de sous-location étrange de la part de YAB. Enfin, contre 600 000 euros, le mécène offrira à ses salariés une conférence privée donnée par le militant écologiste…

À la mairie, on croise les doigts pour que Yann Arthus-Bertrand se montre convaincant et boucle rapidement son tour de table. Car les travaux doivent démarrer à la fin de l’année, afin que le Chalet puisse rouvrir et accueillir du public début 2026, juste avant les élections municipales.

Le permis de construire a été délivré en janvier dernier. On passera ensuite au second volet des inquiétudes : celui de la viabilité du site. Les différents acteurs annoncent un chiffre d’affaires annuel à terme de 3,5 millions d’euros, grâce au restaurant durable et au bar, ainsi qu’à la privatisation des espaces pour des séminaires.