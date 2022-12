Balades au Parc de la Tête d'Or : une association dénonce les mauvaises conditions d'exploitation des poneys

Selon l'association PAZ (Paris Animaux Zoopolis), cet exploitant "fait preuve de mépris pour la condition animale". Si la mairie de Lyon venait à renouveler le contrat d'exploitation des balades à poney avec cette même entreprise, cela serait "innaceptable" pour

Selon elle, les poneys n'ont pas d'eau ni de foin en permanence à leur disposition ou sont exploités lors de la canicule.

"Il est impératif de mettre fin définitivement à l’autorisation de cet exploitant. Si la Mairie en décide autrement et renouvelle avec ce dernier, le message sera clair : protéger le business d’une personne est plus important que de protéger les enfants et les animaux”, explique Amandine Sanvisens, cofondatrice de l'association PAZ.

Photo montrant les enfants sans casques. DR PAZ

PAZ dénonce également la mairie lyonnaise et notamment les mesures "bien-être animal" qui ont été ajoutées à la nouvelle convention mais qui, selon elle, ne sont pas à la hauteur. Elle prend pour exemple le fait que la mairie n'impose pas de ne pas envoyer les poneys à l'abattoir ou encore que le temps d'exploitation des poneys n'est pas limité.

Pour faire entendre leur voix, l'association organise un happening devant le parc de la Tête d'Or le samedi 14 janvier à 13h30 à la porte des enfants du Rhône, au niveau du quai Charles de Gaulle.