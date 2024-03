"Nous ne voulons plus de cages !" : un happening contre le zoo de Lyon

C’est durant le Conseil Municipal de ce jeudi, qu’une délibération relative à la condition sera proposée par l’adjoint à la condition animale Gautier Chapuis. Durant ce temps, la PAZ se rassemblera devant l’Hôtel de Ville et brandira des panneaux engagés. En effet, l’association animaliste réclame à ce dernier “d’intégrer des mesures allant dans le sens de la fin de la captivité des animaux sauvages“.

Des promesses qui ne sont pas à la hauteur

Dans un communiqué rédigé par la PAZ, il est rappelé que le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, avait déclaré vouloir faire de la condition des animaux sauvages au zoo une priorité de son mandat. “Les animaux sauvages n’ont pas leur place dans des enclos“, affirmait-il durant les municipales de 2020.

Pourtant, rien ou presque n’a été fait depuis que la majorité EELV est au pouvoir selon les militants. La municipalité avait aussi annoncé vouloir agrandir et “doubler“ les cages de certaines espèces, telles que celles des panthères de l’Amour. Pour l’heure, aucune n’a été modifiée et la PAZ annonce : “nous ne voulons pas de cages plus grandes, nous ne voulons plus de cages du tout ! “.

L’association dénonce également une façon très floue de gérer le budget du zoo ; que ce soit à propos des coûts humains, de la main d’œuvre nécessaire sept jours sur sept, ou des coûts des travaux. “L’argent public ne devrait pas servir à emprisonner les animaux sauvages ! “.

Le rendez-vous est donné ce jeudi 21 mars à 13 heures, devant l’Hôtel de Ville de Lyon place de la Comédie.