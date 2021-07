La Forêt d’Asie, symbole de l’avenir du zoo de la Tête d’Or à Lyon - PHOTOS

Ce sont au total 20 espèces, soit 80 animaux, qui vont peupler cette nouvelle zone du zoo lyonnais en construction depuis 2019. En attendant son ouverture au public mercredi prochain à 14h, LyonMag vous propose un avant-goût en photo et en parole.

"Notre première mission, c’est de protéger des espèces en danger", a déclaré le maire de Lyon Grégory Doucet en introduction de son discours inaugural. Des propos corroborés par son prédécesseur Gérard Collomb, qui s’est invité tout seul alors qu’il était à l’initiative du projet et qui a rappelé que le rôle de zoo était "un conservateur de la biodiversité".

C’est pourquoi la majorité des occupants de ces nouveaux lieux sont issus d’espèces menacées d’extinction. Les autres viennent d’autres parcs animaliers et "seront bien mieux ici", promet Grégory Doucet qui a également précisé que leur espace personnel a été "multiplié par 10". À noter qu’il est impossible de les réintroduire dans leur milieu naturel étant donné le temps qu’ils ont passé en semi-captivité.

Au centre de ce dédale jonché de végétaux endémiques d’Asie, les tapirs de Malaisie trôneront en maîtres. "La quasi-totalité des 4000 m2 de ce nouvel espace lui est consacrée", ont précisé les responsables du zoo. Pour le moment, le bassin n’en accueille qu’un seul.

Les visiteurs pourront admirer, outre les tapirs malais, des élaphodes, gibbons à favoris blancs, civettes d’Owston mais aussi des espèces d’oiseaux comme les fuligule de Baer, Faisan du Vietnam, Etourneau de Bali, Calao à casque rouge. Mais aussi les reptiles et amphibiens comme les lézard crocodile de Shin, Agame aquatique, tortue asiatique géante, grenouille mousse, Mante orchidée...

La Forêt d’Asie a été pensée comme une immersion. Comme le dit si bien Xavier Vaillant, le directeur de l’établissement, "l’intention est d’exprimer au visiteur que c’est lui qui rentre chez l’animal". Tout a été choisi en fonction du bien-être des animaux, si cher à Grégory Doucet. Le chemin des visiteurs, passant de la nef intérieure à la grande volière extérieure, est tracé pour que les bêtes soient les moins dérangés possible.

Un parcours initiatique donc, qui aura aussi pour but d’éduquer et de sensibiliser petits et grands quant à l’importance de la préservation de la biodiversité.

Pour créer ces 4000 m2 de structure, la Ville a dépensé 4,8 millions d’euros. L’accès restera gratuit, mais la zone de la Forêt d’Asie sera limitée à 190 personnes en simultané.

Les crocodiles filent au Maroc, bientôt une zone "Europe" ?

Cette évolution éthique devrait s’appliquer in fine à l’ensemble du zoo de la Tête d’Or. A cours terme, les enclos libérés par les espèces qui ont migré dans la Forêt d’Asie seront réaménagés pour agrandir ceux des espèces restantes. Celui des gibbons sera par exemple fusionné avec celui des panthères de l’Amour, mais les espèces seront évidemment séparées pour des raisons évidentes de chaîne alimentaire. Autre changement notable, le départ des crocodiles pour le Maroc. Ils seront introduits dans un oued similaire à leur habitat naturel.

A moyen terme, la mairie de Lyon va investir un million d’euros pour la végétalisation des allées. "L’objectif est que les animaux du zoo n’aient que du vert dans leur champ de vision", a ajouté Grégory Doucet. Elle sera appuyée par l’institution lyonnaise VetAgro Sup, la première école vétérinaire de l’Histoire.

Mais c’est à long terme que l'exécutif se projette sur des projets plus ambitieux. Il est fort probable qu’une "réserve urbaine de biodiversité européenne" voit le jour sur l’actuelle Plaine des daims. Le but est d’accueillir des espèces menacées plus proche de nous pour contribuer à leur préservation. Les études sont en cours.

L.M.