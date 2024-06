La 94ème édition du Concours international de roses nouvelles de retour à Lyon ce samedi

Organisé par la Société Française des Roses, le concours décernera le prix de la " Plus belle rose de France ". Le jury devra départager 26 obtenteurs de plants de rosiers, originaires de 10 pays différents dans le monde.

La fleur de l’amour et de la passion sera observée sous tous les angles. Les variétés divergent mais chacune devra convaincre par son parfum, sa vigueur ou encore sa floribondité, soit la concentration de fleurs sur ses rameaux. Le vote final du jury se déroulera le vendredi 7 prochain. L’obtenteur de la " Plus belle rose de France " devra patienter jusqu’à 12h pour être récompensé à la mairie du 8ème arrondissement de Lyon.

Quatre prix spéciaux seront décernés lors de cette 94ème édition dont la "Coupe du parfum" et le Prix du public. Le rendez-vous est donné aux Lyonnais et Lyonnaises, ce samedi entre 14h et 18h à la Roseraie du parc de la Tête d’or afin de voter pour leurs roses " coup de cœur ".