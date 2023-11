Lyon : quand Interpol oublie de réclamer le floutage de ses locaux sur Internet

Le 7 septembre dernier, l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) fêtait ses 100 ans d’existence. Elle permet depuis plus d’un siècle aux polices du monde entier de travailler conjointement en vue de combattre la criminalité à l’échelle internationale. Pour des raisons de sécurité, son siège et ses environs doivent apparaître floutés sur les cartes en ligne, au même titre que des bases militaires, des prisons ou encore des commissariats. Si le siège d’Interpol, basé dans le quartier de la Cité internationale de Lyon à quelques encablures du Parc de la Tête d’Or, apparaît correctement flouté sur Google Maps, ce n’est pas le cas sur la carte du moteur de recherche de Microsoft, l’autre géant américain des GAFAM.

Comme repéré sur les réseaux sociaux par ExploreLyon, sur la première image satellite Google, les contours du bâtiment d’Interpol ainsi que ses alentours sont totalement floutés, y compris l’autre côté du Rhône et le quartier surélevé de Bissardon sur la commune de Caluire-et-Cuire, pour éviter que des individus fassent du repérage. Mais sur Microsoft Bing, c’est tout le contraire. Les locaux de la police internationale sont complètement visibles, ainsi que les alentours. Même cas chez le cartographe français Mappy. Auparavant visible sur l’application Plans d’Apple, le siège d’Interpol a finalement été flouté par la marque à la pomme croquée, mais pas ses alentours.

Simple oubli ou désir de jouer la transparence ? Chacun n’en fait un peu qu’à sa tête concernant le floutage des lieux stratégiques. A Lyon et ses alentours, si les établissements pénitenciers de Corbas et Villefranche-sur-Saône sont floutés, ce n’est pas le cas de tous. Un exemple typique, le centre de semi-liberté près de la gare Jean Macé est flouté sur Google Maps, pas sur Bing…

Les lieux sensibles ne le sont pas tant que ça, tant les géants d’internet semblent décider des floutages à leur bon vouloir. Et ça n’a pas l’air d’être non plus le problème de l’Etat : les locaux d’Interpol sont même apparents sur leur moins connu service de cartographie en ligne Géoportail.

T.J.