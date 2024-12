Rénovation des petites serres du Jardin botanique de Lyon : la collecte de dons officiellement lancée

Top départ pour la collecte de la Fondation du patrimoine consacrée à la rénovation des petites serres du Jardin botanique du parc de la Tête d’Or à Lyon. Une convention a été signée ce mercredi par la Ville de Lyon marquant le lancement officiel de cette campagne de crowfunding.

L’objectif est de récolter 1 million d’euros sur les 9 millions nécessaires pour cette première phase de travaux. "Les serres du Jardin botanique de Lyon contribuent à la conservation d’espèces rares et en voie de disparition, agissant comme un lieu de sauvegarde et de recherche contre leur extinction potentielle. Elles sont aussi des outils inestimables pour l’éducation scientifique, offrant une opportunité unique aux nombreux visiteurs de comprendre l’importance et la beauté complexe de la biodiversité végétale", commente la municipalité lyonnaise.

Depuis fin 2006, plus de 60% de la superficie des serres du Jardin Botanique de Lyon est fermée au public en raison d'une dégradation avancée : vitres disparues ou brisées, structure dégradée et éléments en bois affectés par le temps.

La première tranche des travaux est prévue en avril 2025.