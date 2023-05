Lyon : Les poneys quittent définitivement le parc de la Tête d’or

Il était présent depuis 1984. Bruno, à la tête de cette activité, n’a plus les moyens de répondre aux nouvelles exigences de la municipalité. Cette dernière demandait une augmentation du nombre de balades, plus de liberté pour les poneys, plus de sécurité et une partie pédagogique pour les enfants.

La municipalité œuvre pour le bien-être animal au parc de la Tête d’Or depuis les critiques d’associations, notamment sur la traite des poneys. Une pétition avait été lancée en 2022 par Paris Animaux Zoopolis pour mettre fin à cette activité.

"Cela apprend aux enfants qu’on peut acheter une balade à poney comme on achète un tour de manège. Nous pensons qu’il faut au contraire expliquer aux enfants que les animaux sont des êtres sensibles et qu’il faut être bienveillant avec eux", disait l’association sur son site.

Après deux appels d’offres en 2022 et début 2023, aucun repreneur répondant aux critères de la ville n’a été trouvé. La balade à poneys ne sera donc plus une attraction du célèbre parc.