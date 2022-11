Anne Grosperrin : "La gestion publique de l'eau est vouée complètement à l'amélioration du service"

Au 1er janvier, la régie publique de l'eau de la Métropole de Lyon prendra le relais de Veolia. "La transition se passe bien. Car on travaille avec acharnement depuis deux ans, on a essayé de la faire dans le respect du travail de l'entreprise et des salariés d'Eau du Grand Lyon", indique Anne Grosperrin, la vice-présidente de la collectivité qui pilote ce dossier.

L'élue écologiste a quelques difficultés à louer le bilan de Veolia : "Malgré l'excellence développée sur les aspects techniques, ca ne servait pas forcément l'usager et le service. Car les marges dégagées par le délégataire n'était pas réinvesti dans la qualité du service. (...) La gestion publique est vouée complètement à l'amélioration du service".

Dans l'immédiat, cela ne va rien changer pour l'habitant lambda de la Métropole. "On n'a jamais promis de baisses de prix. L'eau du Grand Lyon est l'une des moins chères de France", note Anne Grosperrin, qui rappelle toutefois qu'une gratuité des premiers m3 est à l'étude.

La Métropole galère à récolter les coordonnées bancaires des habitants, car le transfert ne peut pas se faire directement avec Veolia. "Je comprend que les usagers soient méfiants quand il s'agit de cliquer sur un lien pour valider une autorisation de prélèvement", indique Anne Grosperrin, qui annonce que déjà plus de 100 000 autorisations ont été signées.

🗣️ La vice-présidente de @grandlyon @Anne_Grosperrin est l'invitée de @LyonRRF dans les Coulisses du Grand Lyon ce mercredi : régie publique de l'eau, transition avec @Veolia, difficultés à recueillir les coordonnées bancaires... https://t.co/t9OyQYXd0V — Lyon Mag (@lyonmag) November 23, 2022

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Bilan de Veolia

03:25 Salariés d'Eau du Grand Lyon

03:49 Pas de baisse de prix

05:11 Gratuité des premiers m3 d'eau

07:44 Coordonnées bancaires