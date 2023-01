Bye Veolia, la Métropole de Lyon reprend la main sur la distribution de l’eau potable

La Métropole de Lyon lance sa régie publique de l’eau, qui prend la suite du contrat historique de Veolia, relancé en 1986, après un premier bail entre 1853 et 1900.

Autant dire que Bruno Bernard, dont c’était une promesse de campagne, chamboule de sacrées fondations pour lancer sa troisième année de mandat à la tête de la Métropole.

Les écologistes prônaient la reprise en main de la maîtrise technique d’un bien commun. Et fustigeaient la gestion de Veolia. Bruno Bernard déclarait en octobre avoir quatre priorités : "préserver l’eau, moins la consommer, travailler sur sa qualité mais aussi mieux entretenir les réseaux pour éviter les fuites". On comprend que selon l’élu EELV, le délégataire n’avait pas les mêmes objectifs.

Ce n'est donc pas un caprice idéologique. Contrairement à Veolia, la Métropole de Lyon entend réinvestir les marges dégagées dans l’amélioration du réseau de distribution d’eau potable. Cela représente environ 8 millions d'euros par an.

Aucune amélioration pour l'usager ?

Moins de fuites vaudra moins de dépenses inutiles mais pas moins d’euros à payer sur ses factures. "On n'a jamais promis de baisses de prix. L'eau du Grand Lyon est l'une des moins chères de France", balaye la vice-présidente en charge du dossier, Anne Grosperrin.

L’exécutif écologiste réfléchit à essayer la gratuité des premiers mètres cube pour les foyers les plus précaires, mais c’est "un deuxième sujet" aux yeux de Bruno Bernard.

La priorité est effectivement de faire en sorte que la bascule entre Veolia et Eau publique du Grand Lyon se fasse sans couac ou chamboulement pour les usagers. Pour ce faire, un cabinet de conseil, Espelia, a aidé la collectivité contre 750 000 euros.

Le gros du chantier consistait en l'accueil des salariés de Veolia au sein de la nouvelle entité. Ces derniers formeront d'ailleurs la part la plus conséquente de l'effectif de 350 agents. Et la Métropole s'est retrouvée dans une situation inextricable, entre des salariés qui ne voulaient pas perdre leurs avantages du privé et des fonctionnaires qui souhaitaient bénéficier du même traitement que leurs nouveaux collègues.

En interne, on s’attend aussi à des problèmes liés aux paiements car les abonnés qui payent par virement bancaire devaient valider la nouvelle autorisation de prélèvement. Or, les mails envoyés par la Métropole pouvaient être confondus avec des spams. Sans oublier toutes les personnes qui n’ont pas accès à Internet.

Pour rappel, environ 95% de la ressource en eau provient de la nappe d'accompagnement du Rhône à partir du champ captant de Crépieux-Charmy, situé sur les communes de Vaulx-en-Velin et Rillieux-la-Pape.

Les habitants des communes de Quincieux, Lissieu et La-Tour-de-Salvagny ne sont pas concernés par la distribution d’eau potable par la Métropole, c'est le Syndicat Intercommunal des Eaux du Val d'Azergues (SIEVA) qui s'en charge.