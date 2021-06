Régie publique de l'eau : les salariés d'Eau du Grand Lyon appelés à la grève ce vendredi

Mais la Métropole de Lyon semble vouloir désamorcer rapidement le conflit, et assure que les représentants syndicaux seront reçus lors du mouvement social.

"La concertation avec les représentants de l’intersyndicale de Véolia est amorcée depuis septembre 2020 pour préparer le passage en régie publique et le transfert des personnels au sein du Service public industriel et commercial (SPIC) constitué par la régie publique, avec le souhait de pouvoir préserver le statut des salariés de Véolia", indiquent les services de la Métropole.

L’intersyndicale a demandé l’ouverture de négociations pour la conclusion d’un accord de méthode visant à poser un accord anticipé de substitution en amont de la création de la régie, afin de rassurer les salariés d’Eau du grand Lyon. "Cette demande, permettant de donner de la visibilité aux agents concernés en amont du 1er janvier 2023, a été acceptée par les deux vice-présidentes avec un calendrier par étape", est-il précisé.

Dans un communiqué, la Métropole "rappelle sa volonté de maintenir et garantir autant que possible les acquis du statut collectif du personnel transféré mais aussi d’adapter ce statut à la réalité de la future régie dont le périmètre ne se limitera pas aux agents d’Eau du Grand Lyon. L’emploi de chacun et la rémunération seront maintenus dans le cadre de ce changement d’employeur".