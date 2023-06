Laurence Boffet : "A Oullins, de grosses attentes sur beaucoup de sujets"

Vice-présidente en charge de la Participation, Laurence Boffet multiplie les concertations et les réunions publiques depuis le début du mandat, souvent en première ligne. Ce fut récemment le cas à Oullins lors de la dynamique réunion concernant l'avenir de la Grande rue où elle a pris la parole pour défendre les experts de la collectivité face aux habitants remontés.

Laurence Boffet estime que "sur quelques points très importants, il faut marquer le coup" en termes de participation et de pouvoir laissé aux habitants.

"Sur Oullins, beaucoup de choses changent. Il y a de grosses attentes sur beaucoup de sujets. C'est pour ça qu'il faut des ateliers bien spécifiques qui dépassent le simple 'où est ce qu'on trace au sol la Voie lyonnaise?'", poursuit l'élue qui estime que les deux choix proposés sont "plutôt light".

Laurence Boffet travaille également avec les usagers de l'eau depuis la fin du contrat avec Veolia et le début de la régie publique. Deux réunions auront lieu en juin pour évoquer la tarification sociale et la tarification écologique. Même si les décisions prises au final auraient très bien pu l'être il y a des mois entre élus, la vice-présidente estime que les citoyens ont apporté "plein de choses auxquelles on n'avait pas pensé". "Il faut que tout le monde s'y intéresse. Le succès de Eau Future avec 8000 participants, plus d'une centaine de personnes présentes aux ateliers techniques, ça montre qu'il faut continuer", conclut-elle.

