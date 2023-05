Grande rue d’Oullins à sens unique ? Ambiance électrique à la réunion publique

A la salle des fêtes du parc Chabrières d’Oullins était évoqué le projet de reconfiguration des axes de la commune. Et notamment ces deux scénarios soumis à la concertation, le 2e promettant le passage de la Grande rue d’Oullins à sens unique pour favoriser les cyclistes.

Ce fut une bataille de chiffres, mais avant tout un dialogue de sourds entre pro et anti scénario 2. S’il y avait du monde dans la salle des fêtes oullinoise, finalement assez peu de "vrais" habitants ont été entendus. Ont pris le micro des commerçants, des élus de la majorité et de l’opposition, des membres d’associations écolos et pro-vélos.

A l’instar de Frédérique Bienvenue, co-présidente de la Ville à Vélo mais qui s’est présentée comme simple habitante du quartier de la Bussière, qui ne se sentira en sécurité à Oullins qu’avec le scénario 2. Elle a déjà déposé trois contributions sur la plateforme de la concertation.

Le ton est monté à plusieurs reprises lorsque les commerçants ont pris la parole. Il revenait à Maxime Balouzat de conclure, et alors que les organisateurs souhaitaient stopper la réunion publique, l’imposant opticien a fait comprendre à ses interlocuteurs que personne ne lui prendrait le micro pour l’empêcher de dénoncer leur "certaine capacité à opposer les gens". Après avoir rappelé que ses pairs ne "peuvent pas se permettre de perdre ne serait-ce qu’1% de leur chiffre d’affaires", il a critiqué le site internet de la concertation : "Je ne comprends rien au site de la concertation. Il faut 20 minutes pour donner son avis".

Maxime Balouzat a été plusieurs fois interrompu, à l’instar de la plupart des intervenants. Chaque camp était venu pour applaudir plus fort que l’autre, lancer des noms d’oiseaux. Et même des promesses de s'expliquer à l'issue de la réunion...

Quid des chiffres et des vrais changements à venir ?

Aujourd’hui, 750 bus par jour passent Grande rue d’Oullins. Avec le scénario 2, qui bloquera la circulation des voitures dans le sens Saint-Genis-Laval/Lyon, les écologistes comptent améliorer l’efficacité des bus avec une traversée de l’axe en 3 minutes au lieu de 6,5 minutes en heure de pointe. Le tout, sans enlever de places de stationnement sur l’axe.

Avec le prolongement du métro B, on attend 20 à 25 000 montées et descentes par jour à la station Oullins Centre. "Ces personnes vont traverser la Grande rue d’Oullins à pied. (…) Il y a un risque de conflits entre les différents modes de circulation", prédit Jean-Charles Kohlhaas, vice-président de la Métropole chargé des Transports. Qui vise également une diminution drastique de la circulation grâce à l'arrivée du métro à Saint-Genis-Laval.

De nombreuses questions sont restées en suspens. Pourquoi choisir de reporter le trafic sur des quartiers résidentiels et devant une école ? Quid des temps de passage des bus boulevard Emile-Zola lorsque demain il sera encore plus encombré ? La sécurité des cyclistes Grande rue d’Oullins sera-t-elle vraiment plus importante sans voiture mais toujours avec les bus ?

Mais rapidement, le vrai dessein de cette concertation a été dévoilé : "contraindre le trafic de transit pour qu’il arrête de passer par Oullins parce que ça deviendra trop compliqué. Il n’y aura aucune gêne pour ceux qui se déplacent d’un point oullinois à un autre point oullinois. (…) Pour certains habitants, ça fera un petit détour de plusieurs centaines de mètres", reconnaissait Jean-Charles Kohlhaas. "Les gens ne sont pas cons, ils ne vont pas faire 3,5 kilomètres en plus. Ils retrouveront des itinéraires qu’ils prenaient avant, c’est la réalité de toutes les analyses", poursuivait l’écologiste.

La maire d'Oullins Clotilde Pouzergue proposait de repousser les échéances et que de nouvelles études soient réalisées une fois le métro B prolongé. "On ne peut pas faire le statu quo et laisser les voitures déverser leurs passagers sur le métro Oullins Centre", lui rétorquait son opposant Jean-Charles Kohlhaas.

Bouter l’étranger motorisé hors d’Oullins donc. Soit la même stratégie appliquée dans la plupart des communes, mais rarement de manière aussi transparente. Chacun chez soi et les vélos seront bien gardés !

La concertation express se terminera le 19 juin.