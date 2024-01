Recours rejeté à Oullins-Pierre-Bénite : la Métropole de Lyon va pouvoir tester ses plans de circulation

Alors que le maire Jérôme Moroge avait déposé un référé-suspension devant le tribunal administratif pour faire capoter les projets des écologistes de modification du plan de circulation, le recours a échoué.

Dans un communiqué, la Métropole se félicite donc de pouvoir bouleverser les habitudes oullinoises afin d'apaiser la circulation et permettre de développer sa Voie lyonnaise n°6 sur la Grande rue d'Oullins, bientôt fermée à la circulation dans le sens Saint-Genis-Laval-Lyon.

Il s'agit d'une expérimentation en conditions réelles, dont l'issue ne fait aucun doute selon la municipalité.

La Métropole informe avoir abandonné un scénario "au profit de celui des collectifs d'habitants et de commerçants", sans pour autant donner l'identité de ces derniers, ni leur légitimité à représenter la population de la commune.

Dès le mois de février, le quartier de la Bussière, stratégique d'un point de vue électoral pour les écologistes, sera apaisé. La collectivité entend "limiter la circulation de transit, notamment aux abords de l'école primaire Jules Ferry", en modifiant le sens de circulation et en passant à sens unique de nombreuses rues du quartier. Ce dernier deviendra ces prochains mois un véritable bunker que les voitures auront intérêt à éviter sous peine de tourner en rond.

La deuxième étape se fera au printemps. Ce sera le test du plan de circulation proposé par les collectifs visiblement en faveur du projet initial et adeptes de la petite reine puisqu'il reprend les mêmes idées, mais dissocie l'itinéraire de la Voie Lyonnaise n°6. Hors de question de partager la route avec les voitures et les bus sur la Grande rue d'Oullins dans le sens Lyon-Saint-Genis, il y aura donc deux Voies Lyonnaises au départ ou à destination du pont d'Oullins : une sur la Grande rue, et l'autre via les rues Victor Hugo et Narcisse Bertholey.

Les automobilistes seront eux priés d'emprunter la rue Francisque Jomard, le chemin des Célestins et le boulevard Emile Zola, déjà saturé matins et soirs.

Enfin, selon le bilan de cette étape 2 et du scénario des collectifs, un troisième test pourrait être lancé, à savoir celui privilégié par les équipes de Bruno Bernard qui créerait un coulois-bus Grande rue d'Oullins.

"Il n’y a pas de solution évidente pour le plan de circulation du centre-ville d’Oullins. C’est pourquoi nous souhaitons expérimenter différents plans de circulation. J’appelle la commune d’Oullins-Pierre-Bénite à retrouver la raison en travaillant avec la Métropole de Lyon et ce, dans l’intérêt des habitants et des commerçants", réagit Bruno Bernard, président de la Métropole, dans un communiqué.