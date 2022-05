Lyon : "il faut environ 2400 litres d’eau pour fabriquer un burger" alerte l’Alec

Récemment, les membres de l’agence locale de l’énergie et du climat (Alec) de Lyon ont dévoilé une étude édifiante sur les burgers. Et plus particulièrement sur les ressources nécessaires pour en fabriquer. Trouver des réponses précises ne semble pas si simple, puisque ces dernières changent en fonction de ce que vous choisissez comme ingrédients à l’intérieur de votre sandwich.

"L’impact carbone d’un burger au bœuf est donc 14 fois plus élevé que celui d’un burger végétarien" explique l’Alec sans toutefois préciser l’origine des chiffrages. Pour ceux qui mangent des burgers végétariens une fois par mois, "cela revient à environ un burger au bœuf et 4 burgers au poulet" pour une année explique le "service de la Métropole lyonnaise et des acteurs œuvrant pour la transition énergétique".

On apprend également que les besoins en eau sont lourds pour fabriquer des Whoopers, des Big Macs ou encore des Marcel Jackson.

"Pour un hamburger avec viande, il faut environ 2 400 litres d’eau. A titre de comparaison, c’est un peu moins que pour la fabrication d’un t-shirt, avec environ 2 700 litres, mais généralement un t-shirt sert plus d’une fois, ce qui en fait un meilleur investissement". L’Alec cite ensuite la Water FootPrint Network qui affirme qu’un omnivore "qui remplacerait 50 % des produits animaux dans sa diète par des végétaux pourrait diminuer de 30 % son empreinte eau".

Reste à savoir si les consommateurs sont prêts à modifier leurs habitudes alimentaires pour tenter de limiter leur impact sur la planète.