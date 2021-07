Lyon : Ninkasi quittera Gerland pour s’installer à Oullins plus tôt que prévu

Le groupe lyonnais de brasseries, Ninkasi, va se séparer de son lieu le plus emblématique situé rue Marcel Mérieux dans le quartier de Gerland à Lyon.

Le bâtiment, où de nombreux supporters de l’Olympique Lyonnais puis du LOU Rugby avaient leurs habitudes, sera vendu plus tôt que prévu à cause de la crise du Covid-19 au promoteur local Promoval, d’après France 3. Un montant de 5 à 6 millions d’euros est avancé pour l’achat de ce lieu situé à quelques mètres du métro. Il sera possible de déguster les burgers sur place jusqu’en juin 2023 avant une fermeture jusqu’en 2025. D’après nos confrères, la chaîne compte revenir un jour au même emplacement à Gerland mais avec une surface plus petite, notamment sans la salle de concert.

Avant cela, la maison mère du groupe va s’installer dans le quartier de La Saulaie, à Oullins. La surface disponible sera alors triplée et les problèmes de voisinage devraient être moins nombreux.

Le groupe compte pour le moment 21 restaurants dans l’agglomération lyonnaise. Trois de plus pourraient être ouverts d’ici la fin de l’année. Pour épancher la soif des clients toujours plus nombreux, et alors que la vente en grande distribution s’étend de plus en plus, une nouvelle brasserie sera aussi construite sur le site de production de Tarare.