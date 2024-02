Le Hard Rock Café de Lyon va devenir le Ninkasi Cordeliers

Terminé le Hard Rock Café, place au Ninkasi Cordeliers.

L’établissement appartenant au groupe CBH va passer sous pavillon Ninkasi dès le 27 février prochain, date de réouverture du lieu situé au 1, rue du Président Carnot dans le quartier Grolée en Presqu’île.

La cause de ce changement ? Des difficultés financières rencontrées par le Hard Rock Café durant la crise sanitaire ayant conduit à un placement du restaurant lyonnais en redressement judiciaire en novembre dernier.

"Dès nos débuts en 2016, nous nous sommes engagés à respecter des objectifs sociaux et environnementaux avec en ligne de mire 2024, le statut d’entreprise à mission. Avec Thibault, nous sommes très heureux de rejoindre le groupe Ninkasi. Il était important pour nous d’avancer avec un partenaire qui partage les valeurs de notre groupe sur le plan RSE. Nous sommes impatients de prendre part au développement de cette belle aventure humaine", commente dans un communiqué Mathieu Cochard, le co-fondateur de CBH.

Christophe Fargier, patron du groupe Ninkasi, était évidemment très heureux : "Comme souvent chez Ninkasi, tout est une question de rencontres. Quand nous avons échangé avec Thibault et Mathieu, nous avons tout de suite compris l’alignement de nos projets et de nos valeurs et avons rapidement décidé de faire un bout de route ensemble. Nous sommes très fiers que leur magnifique établissement rejoigne notre réseau de Ninkasi".

Le Ninkasi Cordeliers ouvrira donc ses porters le 27 février avec au bout une superficie de 750 m2 et une capacité d’accueil de 1000 personnes au maximum.

Le lieu sera ouvert du mercredi au jeudi de 9h à 1h du matin, du vendredi au samedi de 9h à 4h et du dimanche au mardi de 9h à minuit.