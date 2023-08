Mondial de rugby : Ninkasi dévoile deux bières pour l’événement, en hommage aux camps de base de la région 

Dans un communiqué, la marque de brasseur Ninkasi annonce ce jeudi la sortie de deux nouvelles bières bientôt vendues dans les 26 établissements de la marque. Une boisson qui sera proposée uniquement durant la Coupe du Monde de rugby qui se déroule du 8 septembre au 28 octobre dans l’Hexagone.

Ninkasi a eu la bonne idée de brasser ces deux boissons "en hommage à deux grandes nations du rugby, dont les camps de base seront situés à Lyon et à Saint-Etienne", à savoir respectivement la Nouvelle-Zélande et l’Australie.

La première, est une bière ambrée nommée la New Zealand Pale Ale, "titrant à 4% vol, brassée avec 15% de sarrasin et du houblon Rakau, provenant directement de Nouvelle-Zélande", d’après la chaîne de restauration. "Le sarrasin apporte une texture agréable et donne à cette bière des notes maltées. Le houblon confère quant à lui de légères notes de fruits du verger", ajoute Ninkasi.

La seconde, l’Australian Pale Ale est une blonde "infusée à froid, brassée avec du houblon Galaxy originaire d’Australie. Légèrement trouble, elle est portée sur l’aromatique du houblon avec des fruits tropicaux, pêche jaune". Une boisson cette fois à 5% d’alcool.

Ninkasi, qui précise que "la Coupe du Monde de foot 98 a fait décoller le Ninkasi Gerland" et se souvient aussi de celle de 2018 qui "restera gravée dans les mémoires comme un moment ultime d’émotions partagées ensemble", indique aussi que tous les matchs du mondial seront diffusés dans ses établissements.

Pour rappel, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.