Coupe du Monde de Rugby : le Groupama Stadium renommé "OL Stadium"

Dans le cadre de la Coupe du Monde de rugby (8 septembre-28 octobre), le Groupama Stadium change de nom et devient "OL Stadium", une appellation pour ne pas déplaire aux supporters lyonnais. Pourtant son usage est purement règlementaire : la World Rugby, la fédération internationale qui organise la compétition, interdit toute forme de "naming" pour les stades destinés à accueillir les matchs du tournoi.

Le "naming" c’est le fait d’apposer, le temps d’un contrat défini, le nom d’une marque à un stade suite à un accord scellé entre le propriétaire des lieux et l’entreprise. Une pratique qui s’est développée en France ces dernières années et ce Mondial de rugby en atteste : sur les neuf stades de la compétition, quatre d’entre eux ont leur nom associé à une marque.

De ce fait, le Groupama Stadium n’a pas été le seul à être temporairement renommé : l’Orange Vélodrome est devenu le stade de Marseille, l’Allianz Rivera a été rebaptisé stade de Nice et le Matmut Stadium s’est transformé en stade de Bordeaux. Un retour à des noms simples et bien plus parlants au grand public ? Pas tout à fait…

Malgré cette initiative logique et anti-promotionnelle, le problème se pose quant à l’accessibilité des stades, notamment à Lyon où le nom générique du stade n’est indiqué nulle part dans la ville et dans les transports. En effet, difficile de se repérer lorsque tout indique le "Groupama Stadium" et non pas l’"OL Stadium", comme le souligne le Progrès.

Apposés uniquement sur les documents officiels des matchs, ces noms provisoires posent un problème de signalétique qui doit être réglé pour éviter qu’une partie des supporters ne trouvent jamais le stade.

L’enceinte lyonnaise de 58 000 places retrouvera son nom d’origine lorsqu’elle aura accueilli toutes ses rencontres de la compétition, soit au 6 octobre prochain.