Coupe du Monde de rugby : trois joueurs du LOU encore en lice dans la compétition

Ce dimanche, les phases de groupe de la Coupe du Monde de Rugby se sont achevées et les affiches des quarts de finale sont connus. Au programme, Pays de Galles-Argentine et Irlande-Nouvelle-Zélande ce samedi puis Angleterre-Fidji et France-Afrique du Sud ce dimanche. Parmi le gratin du rugby mondial, trois joueurs du LOU conservent une chance de soulever le trophée Webb Ellis le samedi 28 octobre prochain au stade de France.

Parmi eux, le deuxième ligne Romain Taofifenua et le demi de mêlée Baptiste Couilloud. Les deux joueurs du LOU retenus dans le groupe du XV de France ne sont pas des premiers choix mais ont fait partie de la rotation lors des quatre matchs de poule. Le premier a disputé 144 minutes sur la période dont une titularisation contre l’Uruguay, le second a moins joué avec 72 minutes dans les jambes, un essai inscrit et a notamment remplacé Antoine Dupont contre la Namibie.

Pour rappel le XV de France et ses deux Lyonnais sont sortis leaders de la poule A et défieront en quarts de finale le tenant du titre sud-africain, ce dimanche au stade de France. Un match qui sera d’ailleurs diffusé sur écran géant au Palais des Sports de Gerland à Lyon. Peu habitué à tout chambouler dans son groupe, le sélectionneur Fabien Galthié devrait attribuer les mêmes rôles à ses joueurs, ainsi Romain Taofifenua et Baptiste Couilloud devraient être encore dans la rotation.

Mais ces derniers ne sont pas seuls à représenter le LOU Rugby lors des phases à élimination directe de ce Mondial. Engagé avec les Fidji, qui s’est qualifié à la surprise générale aux dépens de l’Australie dans la poule C, Semi Radradra a disputé 230 minutes (sur 320 possibles) et a été laissé au repos lors du dernier match de poule contre le Portugal ce dimanche soir.

Celui qui est arrivé en juillet dernier au club et qui n’a pas encore effectué ses débuts avec le LOU Rugby s’est notamment distingué lors de ce Mondial, après avoir volontairement cédé son brassard de capitaine contre l’Australie, jugeant sa performance lors du match précédent contre le Pays de Galles insuffisante pour lui permettre de "guider" son équipe.

Semi Radradra a rendez-vous avec l’histoire, et espère atteindre avec sa sélection les demi-finales d’une Coupe du Monde. Ce serait une première dans l’histoire des Fidji. Mais pour cela, il va falloir venir à bout du XV de la Rose, ce dimanche à 17h au stade Vélodrome de Marseille.