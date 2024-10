La Rochelle-LOU : Lyon n'a joué qu'une mi-temps (43-22)

C'est privé de Baptiste Couilloud, Léo Berdeu et Félix Lambey, tous laissés au repos, que le LOU se présentait au stade Marcel-Deflandre. Le premier essai était lyonnais : à la 17e minute, Martin Page-Relo s'échappait et jouait parfaitement son rôle de joker de Couilloud.

A la 31e minute, Marvin Okuya inscrivait un deuxième essai pour permettre aux visiteurs de prendre le large. Avantage de courte durée puisque La Rochelle recollait au score à la 37e avec son premier essai.

A la pause, Lyon ne menait que d'une unité (14-15).

Et dès la reprise, le Stade Rochelais perçait la défense rhodanienne, puis récidivait à la 59e minute, et encore à la 68e.

Les coéquipiers de Xavier Mignot étaient totalement à côté de la plaque en seconde période. Et ce n'est pas le nouvel essai de Marvin Okuya à la 73e qui effacera le trou d'air de l'équipe. Surtout que La Rochelle enfonçait encore le clou jusqu'au coup de sifflet final. D'où la large défaite, logique (43-22).

Nouveau coup d'arrêt pour Lyon, qui encaisse six essais et qui n'arrive plus à enchaîner.

Dimanche soir prochain, le LOU recevra le Stade Français au Matmut Stadium de Gerland.