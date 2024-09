Lou-Castres : mission invincibilité à domicile

Après leur défaite à Vannes samedi dernier, les hommes de Fabien Gengenbacher sont prêts à transformer leur frustration sur le terrain pour battre une équipe actuellement 4e au classement du Top 14.

"On ne s'est pas trop focalisé sur Castres cette semaine. Notre objectif, c’est d’évacuer la frustration de la semaine dernière en réalisant une grosse performance devant nos supporters" affirme l’entraineur Fabien Gengenbacher.

À l’occasion de ce dernier match du mois de septembre, c’est la dernière chance pour les Lyonnais de confirmer leur bon début de saison. Mais les Rouge et Noir veulent aussi prolonger leur belle série d’invincibilités à domicile, qui dure depuis presque un an.

"On est performants à domicile depuis un bon moment maintenant. Donc c’est important de conserver ça, d’envoyer un message aux autres en montrant à nos adversaires que c’est difficile de venir jouer chez nous. Le reste, ce seront des détails sur le terrain", annonce Felix Lambey, deuxième ligne de l’équipe.

Du côté de Castres, ils réalisent également un bon début de saison avec un bilan équivalent à celui du LOU Rugby, soit deux victoires et une défaite. Cependant, avec deux points bonus en plus, ils se placent à la 4e place, devant les joueurs lyonnais qui, eux, occupent la 7e place.

"On sait que Castres, c'est une belle équipe, elle est vaillante, ils ne lâchent rien, ils vont être féroces de la 1ere à la 80e" explique Alexandre Tchaptchet arrière de l’équipe

Le LOU devra fournir des efforts pour remporter cette bataille face aux Olympiens.

"Pour ce match, on va devoir imposer notre jeu, accélérer le rythme, gagner le combat, parce que face à une équipe comme Castres, qui, à chaque match, impose son identité, il faut répondre si nous aussi voulons mettre en avant nos arguments. On a travaillé pour être focalisés sur les détails et la précision, et être plus efficaces sur les opportunités que nous n’avons pas su concrétiser à Vannes" développe Fabien Gengenbacher

Coup d’envoi à 16h30 (Canal+).