Davit Niniashvili quittera le LOU Rugby à la fin de la saison

Le président du LOU Rugby Yann Roubert a confirmé le départ à l'issue de la saison de Davit Niniashvili. L'arrière géorgien de 22 ans, parmi les joueurs les plus talentueux de l'équipe lyonnaise, a décidé de s'engager avec La Rochelle.

"C'est la vie, c'est son choix. Évidemment qu'on le regrette parce que c'est un peu un enfant de la famille qui quitte le LOU. Mais ça arrive. Ça va aussi nous donner la possibilité de recruter de gros joueurs. On va lui souhaiter le meilleur pour la suite, mais avant cela, on va lui souhaiter de très bien finir au LOU, avec une très belle saison et de grandes choses à aller chercher", a commenté Yann Roubert en conférence de presse samedi après la victoire arrachée contre l'Union Bordeaux-Bègles (28-26).

Avec l'apport de Baptiste Couilloud et Léo Berdeu également en feu en ce début de saison, Davit Niniashvili parviendra-t-il à s'offrir une dernière belle année avec les Rouge et Noir ? Et pourquoi pas un titre qui manque tant aux Lyonnais ?