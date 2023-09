Coupe du monde de rugby à Lyon : un dispositif de sécurité exceptionnel

Si elle a déjà débuté dans certaines villes du pays, la Coupe du monde de rugby 2023 n’est pas encore passée par Lyon. En tout cas, il n’y a pas encore eu de match dans la capitale des Gaules. Mais cela ne s’aurait tarder puisque le Groupama Stadium va accueillir pas moins de 5 matchs en l’espace de 12 jours et ce dès le 24 septembre.

En quelques chiffres, ce sont près de 300 000 personnes qui sont attendues sur l’ensemble de ces matchs, dont environ 47% de spectateurs étrangers et le taux de remplissage du stade de l’Olympique Lyonnais atteindra entre 97 et 98%.

"Nous avons fait le maximum"

La préfète du Rhône Fabienne Buccio a profité d’une conférence de presse pour rappeler le travail commun de toutes les institutions engagées dans la bonne tenue de cet évènement : "Nous avons fait le maximum pour que tout se déroule dans les meilleures conditions possibles pour les supporters et les touristes", explique-t-elle.

La préfecture du Rhône, la mairie de Lyon, la Métropole de Lyon, le procureur de la République de Lyon, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’ensemble des acteurs liés à la sécurité de ces matchs sont sur le qui-vive.

Pour que tout se déroule dans les meilleures conditions, les différentes institutions se sont appuyées sur le "savoir-faire" de leurs équipes en évoquant notamment le fait qu’elles avaient déjà travaillé ensemble lors des précédents évènements de grande ampleur : "Avec l’Euro 2016, la Coupe du monde féminine de 2019 et la Fête des Lumières chaque année, il y a un vrai savoir-faire à la lyonnaise", explique Grégory Doucet, maire de Lyon.

Du côté des chiffres, la mobilisation des forces de sécurité est notable. Durant chaque match, en moyenne près de 900 membres des forces de sécurité intérieure seront ainsi mobilisés. Cela comprend jusqu’à 750 policiers nationaux, 300 policiers nationaux des compagnies républicaines de sécurité et militaires des escadrons de gendarmerie mobile et 100 gendarmes. A noter que 1140 agents de sécurité les accompagneront. Le SAMU et les HCL ainsi que 280 sapeurs-pompiers seront mobilisés pour porter secours si nécessaire.

Un renforcement des patrouilles dans l’hypercentre de la capitale des Gaules est prévu pour renforcer la sécurité. Egalement, le survol par des drones des stades, du village rugby, des zones de retransmissions et des terrains d’entraînements des équipes nationales est interdit.

Trois arrêtés préfectoraux sont attendus

Comme pour les 14 juillet, la vente, la détention ou le transport de carburant, d’acide ou produits inflammables chimiques ou explosifs ainsi que les objets pyrotechniques sont interdits, tout comme la vente d’alcool à emporter et sa consommation en réunion sur la voie publique. Le deuxième arrêté préfectoral concerne la mise en place d’un périmètre de protection autour du Groupama Stadium et du village rugby qui se trouve place Bellecour. Sans surprise, "le port et transport d’artifice, pétard, armes réelles ou factices, la dissimulation de visage seront proscrits". Le dernier arrêté autorise les agents de sécurité de la SNCF à réaliser des palpations de sécurité dans les gares du Rhône.

La communication, un enjeux clé du bon déroulement de l’accès au stade

A la vue des difficultés qu’ont rencontré de nombreux supporters pour accéder aux stades à Bordeaux et Marseille, les différents acteurs assurent qu’ils ont pris en compte ces évènements et qu’ils "sont prêts".

"Nous incitons les personnes à se rendre le plus tôt possible au stade » explique Jean Courtin, directeur des sites de France 2023. « Un point important réside dans la bonne communication", ajoute-t-il. Jean Courtin fait notamment référence aux quelques différences culturelles qui existent. Par exemple, les Gallois et les Anglais ont l’habitude d’arriver juste avant le coup d’envoi du match car leur stade se trouve proche du centre-ville, ce qui n’est pas le cas à Lyon, le Groupama Stadium étant à près de 11 kilomètres du cœur de la ville.

Pour éviter tout problème, les organisateurs ont communiqué au maximum : "Les spectateurs recevront un mail chaque matin des matchs leur expliquant l’ouverture du podium à trois heures du coup d’envoi. Un SMS à H-4 les invitera à se rendre au stade et un dernier SMS à H-2 leur indiquera que les portes du stade sont ouvertes", explique-t-il.

Premier test ce dimanche avec la rencontre entre le Pays de Galles et l’Australie.

T.B.