Coupe du Monde de Rugby à Lyon : les TCL s'adaptent pour l'arrivée des supporters

Ce dimanche, des Australiens défilaient déjà en Presqu'île, leur équipe inaugurera le Groupama Stadium pour la Coupe du Monde le 24 septembre face au Pays de Galles.

Pour les cinq rencontres programmées au Parc OL de Décines-Charpieu, les TCL promettent de s'adapter au mieux afin de garantir aux supporters une arrivée jusqu'aux travées. L'objectif sera évidemment de faire mieux que dans d'autres villes, Bordeaux notamment, où les spectateurs ont perdu beaucoup de temps à attendre.

Le Sytral et Keolis prévoient de mobiliser 140 conducteurs de bus et de tramways les soirs de match pour prendre en charge les lignes spécialement mises en place pour la compétition. Et ce sont 300 agents de terrain qui permettront de guider au mieux les supporters.

Comme pour une rencontre de l'OL, des navettes tramway et bus commenceront à rallier Décines depuis Part-Dieu Villette-Sud, Vaulx-en-Velin la Soie et Meyzieu les Panettes trois heures avant le coup d'envoi et jusqu'à deux heures après la fin de la rencontre. Les trams T3 et T5 seront renforcés pour mieux desservir les accès aux navettes spéciales.

Le tarif unique sera de 5 euros l'aller-retour, avec un ticket à acheter sur place ou en ligne. Autant dire qu'on risque de voir des fan-walks jusqu'au Parc OL, comme ce fut le cas lors de l'Euro 2016.

Le métro sera aussi mobilisé. Les jours et veilles de matchs, les lignes s'arrêteront à 2h du matin lorsque les rencontres se joueront à 21h.

Enfin, le Sytral rappelle évidemment qu'il est possible de rejoindre le parc OL en vélo, avec, sur place, un stationnement sécurisé.

Les cinq rencontres de poules programmées au Parc OL à Lyon :

- Dimanche 24 septembre : Pays de Galles - Australie

- Mercredi 27 septembre : Uruguay - Namibie

- Vendredi 29 septembre : Nouvelle-Zélande - Italie

- Jeudi 5 octobre : Nouvelle-Zélande - Uruguay

- Vendredi 6 octobre : France - Italie