Barbara Falk : "Un manque de prospective financière au Sytral"

C'était un rapport attendu. La Chambre régionale des Comptes a étudié le cas du Sytral, organisme en charge des TCL. Si les finances sont au vert, les 6,4 milliards d'euros d'investissements prévus sont inquiétants aux yeux des juges financiers, car ils pourraient dégrader les comptes.

"La situation est assez positive mais ça manque un peu de prospective financière. On ne peut pas s'engager dans un projet si on ne sait pas comment on va le financer", note Barbara Falk. Si le président Bruno Bernard a évoqué le recours à l'emprunt, la présidente de la CRC rappelle qu'il "faudra des recettes nouvelles ou faire des économies".

La question de la gratuité des TCL, qui risque d'être centrale lors des élections de 2026 car notamment portée par la France Insoumise, a également été décortiquée par la Chambre régionale.

"Attention, il y a de grands projets à financer et vous allez baisser les recettes. Où allez vous trouver l'argent pour réussir à atteindre votre objectif ?", indique Barbara Falk.

"Le Sytral a réalisé un certain nombre d'études avant de rejeter la question de la gratuité. Dans notre sondage, le prix n'est pas un déterminant majeur de la satisfaction pour nos concitoyens. Ils préfèrent la desserte et la qualité du service. (...) Il faut trouver 276 millions d'euros pour réaliser la gratuité", conclut-elle.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Rapport sur le Sytral

02:41 Réponse de Bruno Bernard

04:05 Recettes des usagers en baisse

05:17 Gratuité des TCL

05:58 Efficacité du réseau

08:17 Satisfaction des abonnés TCL

09:36 Recommandation faite au Sytral

10:08 Gratuité faisable ?