Coupe du Monde de rugby : Lyon va vibrer avec le XV de France ce vendredi

Les Bleus vont affronter l’Italie, à quelques kilomètres de Lyon, à l’OL Stadium qui affichera complet pour le dernier match des phases de poules du groupe A. Le coup d’envoi sera donné à 21h devant un public chauffé à blanc. Pour l’occasion, la ministre des Sports Amélie Oudea-Castera sera présente en tribune.

Pour acheminer les dizaines de milliers de spectateurs, il est recommandé d’arriver tôt au stade via les transports en commun. Un dispositif spécial a été mis en place pour l’occasion, notamment des bus et tramways disponibles dès 18h. Toutes les lignes de métro circulent jusqu’à 2h la veille et le jour de match tandis que les Parcs Relais reliés aux métros sont ouverts jusqu'à 3h du matin. Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet des TCL.

Le houblon va couler

Le match sera à suivre sur TF1 pour ceux qui n’ont pas réussi à obtenir de places. Les bars de la capitale des Gaules devraient donc être pleins à craquer dès l’heure de sortie des bureaux. Exemple au bar Le République, en Presqu’île, l’un des fiefs des supporters tricolores. Ce dernier indique à notre rédaction être "complet depuis plusieurs jours".

Avec les comptoirs, un autre lieu vibrera au rythme des essais : la fan zone installée depuis le début de la compétition au Matmut stadium de Gerland. Le site affiche également complet pour cette soirée. Les 5000 spectateurs avaient payé une entrée à 5 euros, avec une consommation comprise.

Enfin, et même si le match du XV de France ne sera pas diffusé ce vendredi soir, la place Bellecour accueille toujours le Village Rugby sur son sol en gore. Ouverte dès 12h et jusqu’à 20h, elle accueillera de nombreuses animations comme un atelier de fabrication de pâtes. Le programme complet est à découvrir sur le site de la Ville.

Victoire, nul ou défaite bonifiée pour la qualification

Si les Bleus sont largement favoris pour ce match face aux Italiens, il faut rappeler que la France sera éliminée en cas de défaite sans bonus ou avec un seul point de bonus. Mais une statistique peut rassurer les fans de l’ovalie : les Français n'ont perdu que 3 rencontres contre les Italiens en 47 rencontres.