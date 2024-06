"Je vous aime tous" : à Lyon, Taylor Swift a fait le show sous la pluie

Il fallait faire preuve de patience ce dimanche pour accéder au Groupama Stadium à l'occasion du premier concert de Taylor Swift à Lyon. Pour sa première venue entre Rhône et Saône, la chanteuse américaine était au rendez-vous avec un show de plus de 3 heures mêlant tubes incontournables, tenues colorées et chorégraphies.

Ce premier concert lyonnais a surtout été marqué par... (Lire la suite sur Lyon Femmes)