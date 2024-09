Les chiffres fous sur les concerts de Taylor Swift à Lyon

Les "Swifties" trépignent d'impatience. Taylor Swift est attendue ce dimanche 2 et ce lundi 3 juin sur la scène du Groupama Stadium de Décines. Plus de 100 000 spectateurs seront présents pour applaudir la chanteuse aux tubes incontournables à l'exemple de "Shake It Off" et de "Cruel Summer".

De quoi réjouir les professionnels du tourisme puisque chaque passage de la superstar américaine dans une ville est synonyme de retombées économiques impressionnantes. C'est déjà le cas à Lyon où... (Lire la suite sur Lyon Femmes)