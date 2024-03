Nouveaux restaurants, gamme élargie : Ninkasi voit grand pour 2024

Après avoir inauguré le Ninkasi Cordeliers le 27 février 2024, l’enseigne possédant 25 lieux de brasserie dans la région présentait ce mercredi ses plans pour 2024.

Au menu cette année : nouvelle gamme de produits, nouveaux restaurants mais avant tout cela, nouvelle programmation dans leur dernier restaurant.

"C’était important pour nous, avec la fermeture du Ninkasi Gerland, d’envoyer un signal positif parce qu’on aurait pu dire « Ninkasi commence à battre de l’aile ». On n’a pas fait une très bonne année 2023 en termes de développement de notre réseau et on redémarre magnifiquement avec l’ouverture du Ninkasi Cordeliers", se targue Christophe Fargier, président du groupe Ninkasi.

Agé de maintenant deux semaines, le restaurant a une place de choix, situé dans l’établissement de 900 m2 au total qui accueillait l’ancien Hard Rock Café.

Pour le plus grand bonheur du président de la chaîne, c’est le premier restaurant implanté en Presqu’île après la fermeture des trois anciens à Hôtel de Ville, Ampère et Cordeliers.

Christophe Fargier précise : "On n’en est pas parti parce que ça ne marchait pas mais parce que les restaurants étaient tous petits. On ne pouvait pas y exprimer la totalité du concept donc on avait pris la décision de les fermer. Nous sommes très contents de remettre un pied en Presqu’île avec un lieu aussi grand et où le concept s’exprime dans toutes ses dimensions, avec notamment une très belle scène pour la partie musicale."

Et la musique, il y en aura dans ce nouveau lieu : en s’appuyant sur une dimension soul-funk et house, deux à trois concerts par mois sont prévus, en commençant le 30 avril à l’occasion de la journée internationale du Jazz. Huit artistes et collectifs viendront s’ajouter aux 82 qui font déjà partie du dispositif Ninkasi Musik Lab.

En attendant les concerts, soirées club et animations sont de sortie, avec notamment blind-tests et lundis de la salsa de DJ Carlos.

La programmation complète est disponible sur leur site web et est entièrement gratuite.

Des ambitions nationales qui prennent vie

Bien que Ninkasi soit déterminé à rouvrir son restaurant de Gerland, il vise pour le moment un tout autre but : un développement national.

En premier lieu, une brasserie à Montpellier. Objectif : ouvrir pour la fête de la musique fin juin.

Cap ensuite sur le nord de la France avec un restaurant à Lille. L’ouverture est prévue pour mi-juillet, à quelques jours des Jeux Olympiques de Paris 2024. Une date stratégique puisque certaines épreuves se tiendront au stade Pierre-Mauroy de Lille.

Projets à venir pour 2024-2025 : des franchises dans les villes de Metz, Besançon, Rennes et Grenoble. La marque ne perd pas de vue l’objectif du développement dans la capitale, mais elle n’est cependant pas encore assez assurée pour se prononcer.

Des restaurants partout en France, voilà l’ambition, mais cela passe également par leurs produits. Connus originellement pour leurs bières, Ninkasi se lance désormais dans le whisky, accompagné d’une gamme de gin et de vodka, ainsi que dans le cidre.

A cela viennent s’ajouter deux nouvelles bières en canette, qui seront également lancées en grande surface.

La chaîne de restaurants s’affiche donc très confiante pour cette nouvelle année, il faudra attendre de voir les résultats pour les trois premiers restaurants franchisés avant d’en juger.

