Mondial de rugby : à Lyon, 66 établissements contrôlés ne respectent pas la loi 

Période de coupe du monde de rugby oblige, la préfecture du Rhône a accentué ses contrôles, notamment dans les lieux particulièrement fréquentés par les supporters comme des commerces, restaurants, bars ou encore les hôtels.

Au total, 41 établissements ont reçu des avertissements, 11 ont été mis en demeure, 13 ont reçu des sanctions financières et 1 a été fermé. Parmi les causes de ces sanctions, on retrouve notamment la vente d’écharpes contrefaisant la marque officielle, des burgers revendiquant illicitement des signes officiels de qualité, l’hygiène insatisfaisante des locaux ou encore l’absence manifeste de prix sur les articles souvenirs.

Ces sanctions pénales ou administratives visent "à faire cesser ces non-conformités et rappeler à l’ordre les commerçants contrevenants, en les invitant à se conformer à leurs obligations réglementaires", indique la préfecture du Rhône.