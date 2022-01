Le PDG lyonnais de l’enseigne les "Burgers de Papa" dans l’émission "Patron Incognito " ce soir sur M6

Pour le retour de l’émission "Patron Incognito" diffusée sur M6, Yves Hecker, le fondateur de la chaîne de restauration rapide d’origine lyonnaise "Les Burgers de Papa" a accepté de se prêter au jeu.

Après plusieurs semaines de transformation à "se laisser pousser la barbe pendant trois mois", une teinture blonde et un look décontracté loin du traditionnel costume, Yves Hecker était méconnaissable. Pour rappel, l’émission permet aux PDG d’entreprise d'intégrer leur équipe sous couvert d’anonymat. Ils devront ensuite être formés par leurs propres salariés, afin de découvrir la réalité du terrain.

C’est donc sous ce personnage du nom d’Emmanuel, que le chef d’entreprise s’est immergé au sein des équipes du restaurant situé au centre commercial de Confluence. Un choix qui n’est pas anodin, puisqu’en plus d’être un "restaurant-école", il s’agit du restaurant le plus performant en termes de chiffres d’affaires.

Pour rappel, l’enseigne compte 45 restaurants dans toute la France, dont six dans la Métropole lyonnaise.

Lors de cet épisode, le patron se rendra également dans deux autres restaurants situés à Metz et Besançon.

Une expérience qu’il décrira comme étant "extrêmement enrichissante", qui a permis des changements positifs au sein de l’entreprise, une réconciliation "patron-salariés", et surtout de "sauver" certains de ces restaurants impactés par la crise sanitaire.

Tourné en octobre dernier, cet épisode sera diffusé ce lundi soir à 21h05 sur M6.