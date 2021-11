Francheville : le projet de barrage de l’Yzeron "remis en cause"

Et la mairie de Francheville s’est félicitée dans un communiqué de la frilosité des écologistes le concernant. Il faut dire que le maire LR Michel Rantonnet est vent debout contre ce projet qu’il juge écocide : "3000 arbres pourraient être bientôt coupés pour la création d’une retenue sèche, autrement dit d’un barrage de 25 mètres de haut. Un édifice situé à 5 km de la place Bellecour qui ferait deux fois la taille de Buckingham Palace".

Si la municipalité pense que le barrage ne se fera pas, c’est parce que Jean-Charles Kohlhaas était présent à la réunion publique, en sa qualité de président du syndicat de gestion de l’Yzeron et du Charbonnières (SAGYRC). Et que l’élu écologiste aurait déclaré que "le projet du barrage est remis en cause et qu’il y a de fortes chances qu’il ne se fasse pas dans sa forme actuelle".

Ce projet de barrage estimé à 44 millions d’euros avait vu le jour dans l’espoir de prévenir de nouvelles crues de l’Yzeron. Très capricieux, le cours d’eau déborde régulièrement, et notamment à Oullins. En 2003, plus de 700 foyers avaient été sinistrés lors d’une crue.