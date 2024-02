Lyon : mobilisation des Soulèvements de la Terre contre un projet de barrage

Les Soulèvements de la Terre de Lyon et de l’Ain appellent à un rassemblement festif à partir de 17h devant le siège de la Compagnie Nationale du Rhône situé 2 rue André Bonin. L’association entend "porter la défense du vivant face à un nouveau projet inutile".

Le projet en question est celui d’un barrage-usine hydroélectrique en amont de la confluence entre l’Ain et le Rhône porté par la CNR. "Depuis plusieurs dizaines d’années, le même projet semble faire son apparition de manière récurrente sur le Rhône : un projet de barrage, qui chaque fois fut mis en déroute, mais qui chaque fois revient sous un autre nom. Il s’agit d’un nouveau projet d’appropriation de l’eau dans un contexte de sécheresse, qui en plus risquerait de compromettre la capacité de la Métropole de Lyon à s’approvisionner en eau potable", expliquent les Soulèvement de la Terre.

"Un nouveau barrage sans un vrai plan national de sobriété en parallèle est une aberration énergétique et écologique : l’énergie la plus verte est celle qu’on ne produit pas. Nous soutenons le développement des énergies décarbonées et renouvelables, mais pas à n’importe quel prix", conclut l’association qui ne sera pas la seule à prendre part à la mobilisation de ce vendredi soir.