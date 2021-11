Près de Lyon : une réunion sur le barrage de Francheville ce mardi soir

Selon la municipalité de Francheville, "3000 arbres pourraient être bientôt coupés pour la création d’une retenue sèche, autrement dit d’un barrage de 25 mètres de haut. Un édifice situé à 5 km de la place Bellecour qui ferait deux fois la taille de Buckingham Palace". Pour le maire de la commune, Michel Rantonnet, la création de l’ouvrage aurait "des conséquences dévastatrices sur la faune et la flore , sans compter la présence d’une décharge de métaux lourds aux fondations précaires et située sur ce même site".

Une pétition a été lancée contre le projet, 2200 signatures ont été déjà recueillies en deux mois, notamment grâce à l’appui du collectif "Tous Anti Barrage". Un collectif qui devrait être présent ce mardi soir dès 19h pour une réunion publique sur le dossier en présence de Jean-Charles Kohlhaas, président du syndicat de gestion de l’Yzeron et du Charbonnières (SAGYRC).

Les discussions se tiendront à l’Iris, 1 montée des Roches.

Pour rappel, c'est pour lutter contre les crues que le SAGYRC porte aujourd'hui ses projets de barrages, notamment après l'année 2003, quand plus de 700 foyers avaient été sinistrés par les eaux de l'Yzeron. Deux ouvrages, "écrêteurs de crues", devraient donc être bâtis "pour pouvoir stocker momentanément les crues en amont" et ainsi mettre au sec les biens et les personnes. Le premier sera installé dans le vallon de la Rousille à Francheville tandis que l’autre se situera à l’Etoile d’Alaï, à Tassin-la-Demi-Lune. Les ouvrages seront hauts de 23 mètres, pour une largeur d’environ 80 mètres.

Le coût total du projet s’élève à 44 millions d’euros hors taxes, dont 36% est financé par l’Etat, 22% par la Métropole de Lyon, 20% par le SAGYRC, 13% par l'Agence de l'eau Rhône-Méditérannée et Corse, 5% par le Département du Rhône et 4% par la Région.