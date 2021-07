Près de Lyon : le Syndicat du bassin de l'Yzeron lance une plateforme "pour échanger et dialoguer sur la stratégie du risque inondation"

Le Syndicat du bassin de l'Yzeron (SAGYRC) a décidé de lancer une concertation, nommée Concert'eau, "pour acter de la meilleure stratégie à adopter pour la protection des populations contre les inondations". "L'aléa naturel des crues de l'Yzeron, de grande intensité, et les risques encourus par les populations en zone inondable sont toujours d'actualité. La décision de protection par deux ouvrages (Francheville et Tassin-la-Demi-Lune), calibrés pour une crue centennale, date quant à elle de plusieurs années", explique le syndicat présidé par Jean-Charles Kohlhaas dans un communiqué, en référence aux projets controversés de barrages.

Une plateforme sera mise en ligne dans le courant du mois de juillet. L'objectif est "d'échanger et de dialoguer". "Cette démarche est animée par un tiers impartial, en charge "d'orchestrer" les enjeux et de faire dialoguer les parties prenantes concernées par le projet : élus locaux, riverains inondés, comités d'intérêt locaux, associations de défense de la vallée de Francheville et de défense de l'environnement, experts techniques indépendants et Etat", conclut le SAGYRC.