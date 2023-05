Près de Lyon : installé illégalement sur le parking d’un hypermarché, le cirque est finalement expulsé

C’est un cirque qui a déposé ses valises sur le parking du Carrefour de Vénissieux en début de semaine. Pourtant, aucune autorisation n’avait été délivrée par la municipalité pour qu’il puisse s’installer à cet endroit. C’est pour cette raison que les forces de l’ordre sont intervenues pour que le cirque et ses employés libèrent les lieux le plus rapidement possible. Près d’une centaine de places de stationnement étaient inutilisables car elles étaient occupées par les caravanes et les différentes structures qui composaient le cirque.

La mairie de Vénissieux avait pris un arrêté municipal en milieu de semaine pour "non-autorisation d’ouverture au public". De son côté, la direction du magasin avait décidé de déposer une plainte.

L’évacuation, qui a eu lieu ce jeudi, s’est déroulée dans le calme.