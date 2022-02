Près de Lyon : un projet alternatif au barrage de Francheville à l’étude

Ce vendredi matin s’est tenue une conférence de presse animée par Jean-Charles Kohlhaas, Président du SAGYRC (Syndicat mixte d’Aménagement et de Gestion de l’Yzeron, du Ratier et du Charbonnières).

L’élu écologiste a déclaré vouloir "remettre les pendules à l’heure" concernant les rumeurs autour du projet de barrage de Francheville.

Pour rappel, le 10 décembre dernier, les élus du SAGYRC ont validé les nouvelles orientations du "PAPI 3", le nouveau programme d’actions et prévention des inondations. Cette décision avait entraîné "l’abandon officiel" du projet de barrage de Francheville sur le site de Roussille, qui visait à assurer une protection supérieure en réalisant deux ouvrages écrêteurs de crues à Francheville et Tassin la Demi-Lune.

Ce premier opus a été définitivement écarté car il se heurtait à différentes complexités, notamment la destruction d’un important espace boisé. Néanmoins, une solution restait nécessaire pour lutter contre les fortes inondations liées à l’Yzeron.

C’est cette réorientation stratégique de la "gestion du risque inondation" qui a conduit à lancer "PAPI 3".

Ce "nouveau programme" a pour première volonté d’améliorer la protection, et de traiter l’enjeu inondation sans perdre de temps. Pour cela, le SAGYRC s’est lancé dans des études hydrauliques et de vulnérabilité, d’identification de la capacité de compensation, ou encore de dimensionnement des aménagements, pour permettre de lancer le projet PAPI 3, dans le respect de nouvelles normes environnementales.

Mais pour l’heure, aucune hypothèse concernant la création d’un barrage n’est encore envisagée. Les élus du SAGYRC et Jean-Charles Kohlhaas souhaitent proposer des aménagements "réalistes et réalisables". Un barrage "s’inspirant du projet historique" reste tout de même une hypothèse de travail réaliste, concernant le site d’Alaï à Tassin-la-Demi-Lune.

Réalisation d'écrêteurs de crues, création de barrage ou infrastructure plus petite, les avancements du "futur PAPI 3" seront pour sûr, contrôlés et validés par l’ensemble des acteurs qui participent à son élaboration à savoir les représentants des associations locales, de protection de l’environnement, mais également la Métropole de Lyon et les services de l’Etat.

Toutes ces analyses ont pour vocation de lancer le projet PAPI 3 d’ici cette fin d’année. Les premiers travaux d'aménagement pourraient alors commencer à partir de 2026

"On travaille à la diminution de la vulnérabilité mais il faut aussi qu’on entretienne la culture du risque que certaines personnes n’ont pas", a déclaré Jean-Charles Kohlhaas. "Ce qui freine, c’est de ne rien faire. Travailler un projet qui est irréalisable ça peut durer des décennies et rien ne sera fait. Nous ce qu’on souhaite aujourd’hui, c’est d’avoir suffisamment de monde autour de la table pour qu’une très grande majorité soit d’accord et qu’on fasse quelque chose rapidement. L’objectif ce n’est pas de promettre des choses irréalisables, c’est de réaliser des choses pour l’intérêt général le plus rapidement possible", a affirmé le président du SAGYRC.

Le grand public sera aussi régulièrement tenu informé des avancées.

"A hauteur de Francheville, je ne peux pas vous assurer qu’on pourra faire un barrage, mais si on peut en faire un et qu’on amène une meilleure protection, économiquement, écologiquement et socialement aux populations, on le fera. On n’a jamais dit qu’on arrêterait tout projet. L’idée c’est d’améliorer la protection sans pour autant détruire tout l’environnement", a conclu Jean-Charles Kohlhaas.

J.N.