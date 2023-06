Près de Lyon : la SPA inondée après la pluie de ce week-end

Plus de peur que de mal pour la SPA de Lyon et du Sud Est, dont les locaux sont situés à Brignais. Suite au violent orage qui s’est abattu samedi soir, l’eau a envahi les bâtiments notamment du côté des chiens, de la chatterie collective, de la maison de retraite des chats et du bureau d’accueil.

Vers 20h, encore dans le froid et sous l’orage, une chaine solidaire s’est mise en place pour extraire les animaux des locaux où l’eau stagnait. Ainsi les 250 animaux ont pu être sauvés des inondations par les bénévoles directement sur place.

Cependant, des dégâts sont à déplorer. Trempés, les arbres à chat, griffoirs, tunnels ne sont plus utilisables et ont dû être jetés.

Pour le bien des animaux, la SPA de Brignais appelle aux dons en ligne ou physique. Les serviettes, coussins, jouets, cabanes que vous n’utilisez plus seront les bienvenus.