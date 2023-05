Lyon : la SPA annonce la création d’un refuge et d’un dispensaire pour animaux

Près de 100 000 animaux domestiques sont abandonnés chaque année en France, soit près de 10 par heure. Des chiffres toujours trop importants pour la SPA, d’autant plus que la période liée à la pandémie de Covid-19 n’a pas amélioré les choses.

Pour tenter de rectifier la situation, un refuge d’un nouveau type va sortir de terre dans l’Est lyonnais, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-de-Mure. Fini les animaux enfermés dans des petits box, serrés les uns contre les autres. "Les animaux seront en quasi liberté et auront une niche individualisée", se félicite Jacques-Charles Fombonne, président de la SPA. "Ce projet est une fierté pour nous et j’espère qu’il servira d’exemple", ajoute Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Les travaux débuteront en septembre 2024 et il devrait ouvrir ses portes début 2026.

Ce nouveau refuge remplacera celui de Marennes, trop vétuste, et aura une meilleure capacité d’accueil. Plus de 70 chiens, 250 chats, une dizaine de chevaux pourront être accueillis et le refuge comptera aussi un pigeonnier et une voilière à oiseaux. Mais ce n’est pas tout. Une fourrière sera également présente, ainsi qu’un centre de formation à la protection et au bien-être animal. "Nous voulons faire de ce centre un lieu plus accueillant et surtout un lieu d’échange et de vie où les écoles et associations pourront venir" ajoute Jacques-Charles Fombonne. Ce refuge nouvelle génération est "’opportunité d’accueillir plus d’animaux dans de meilleures conditions", témoigne un bénévole.

Un nouveau dispensaire "beaucoup plus grand et moderne" verra le jour dans le 3ème arrondissement de Lyon à la rentrée 2024. Avec 220 mètres carrés, ce nouveau lieu sera plus de deux fois plus grand que celui actuellement présent dans la capitale des Gaules. "Les soins y seront absolument gratuit. Cela permet d’avoir des animaux en bonne santé même si les propriétaires n’ont pas les moyens de s’en occuper", indique le président de la SPA.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a souhaité participer au financement de ces deux projets à hauteur d’1,8 million d’euros pour le refuge et de 200 000 euros pour le dispensaire. "Le bien-être animal est l’affaire de tous", assure Laurent Wauquiez.

T.B.