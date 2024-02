Près de Lyon : les habitants de Brignais appelés à voter pour le nom du nouveau parc de la commune

Ce nouveau parc, situé boulevard André Lassagne, est en cours de création.

En attendant, les Brignairots peuvent choisir le nom de ce nouveau lieu parmi ces six propositions : le Parc André Viret (du nom du président de l’Association Espérance & Vaillantes de 1972 à 2006, la plus ancienne association de Brignais), le Parc Antoinette Birabent (première femme à siéger au conseil municipal de Brignais), le Parc André Mossière (six fois champion du Lyonnais en cyclo-cross), le Parc des ronzières, le Parc sud ou le Parc des pérouses.

Le vote se déroule sur la plateforme participative numérique de la ville Je participe, Brignais !. Le nom sera dévoilé lors de l’inauguration du parc prévue au printemps prochain. Il sera auparavant validé en conseil municipal.