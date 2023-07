Près de Lyon : la SPA de Brignais inspectée pour prévenir les abandons estivaux  

Rien qu’à la SPA de Brignais, ce sont chaque semaine une vingtaine d’animaux abandonnés qui sont récupérés dans le but de retrouver une nouvelle famille. Sur les 300 et quelques animaux qui se trouvent sur le centre, il y a 170 chats, 160 chiens et une cinquantaine de rongeurs et de "nouveaux animaux de compagnie", dits NAC. L’été, la SPA s’autorise une tolérance de 20% d’accueil supplémentaire étant donné qu’il y a deux fois plus d’abandons hebdomadaires à partir de la période estivale que durant le reste de l’année.

L’objectif du contrôle de la DDPP ce mardi est donc de vérifier que le centre est bel et bien capable d’avoir en son sein tous ces animaux et de voir s’ils sont entre de bonnes mains. Elle vérifie notamment l’identification animale, la pharmacie vétérinaire, l’alimentation, les locaux et le droit à promener les animaux. "Il y a une obligation de moyens et de résultats", explique Mathias Tinchant, directeur adjoint de la DDPP.

7000 animaux recueillis en 2022

A la SPA de Brignais, il y a environ un contrôle tous les ans "au titre de la protection animale" pour faire attention à la chaleur, la lumière, l’accès à l’eau… Etant donné qu’il y a de nombreux animaux maltraités qui arrivent dans le centre (mal entretenus, non soignés, sous alimentés…), il faut aussi éviter l’apparition de maladies contagieuses. "C’est par exemple le cas dans les pays de l’Est ou au Maghreb où certains animaux peuvent avoir la rage", ajoute le directeur adjoint. Dans ces pays, les vaccinations ne sont pas forcément obligatoires et lorsqu’ils arrivent en France, il est parfois déjà trop tard. Dans ce cas, un animal non vacciné doit être surveillé pendant six mois pour vérifier qu’il n’est pas contaminé.

En fonction de l’état de l’animal, la durée du séjour à la SPA peut grandement changer. En 2022, plus de 7000 animaux ont été recueillis au centre et si certains ont été adoptés le jour même de leur arrivée, d’autres y ont passé plus de 280 jours.

Parmi ceux qui partent le plus rapidement s’y trouvent les chiots et chatons, les animaux maltraités, âgés ou malades. Ceux qui attirent le moins sont étonnamment les chiens de 4-5 ans en bonne forme.

L’abandon d’un animal est aujourd’hui considéré au même niveau que de la maltraitance et cela "peut mener à une interdiction de détention d’animaux pendant cinq ans sur décision de justice".

Qui dit été dit forcément grandes vacances et départs, mais cela ne rime pas avec un abandon pour Josette Couchoud, vice-présidente de la SPA : "Il y a la possibilité d’aller dans un endroit qui accepte les animaux, on peut aussi laisser son animal en pension ou demander à un voisin, un ami de venir le nourrir. On peut toujours trouver une solution à condition de s’en occuper en amont."

A.C.