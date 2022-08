Consommation d'eau équivalente à celle de 200 000 habitants : le chantier du Lyon-Turin pointé du doigt

Selon l’association Vivre et agir en Maurienne, le chantier détournerait jusqu'à cinq millions de mètres cubes d'eau par an, soit l'équivalent de la consommation d'eau de 200 000 habitants.

"100 litres en cinq secondes sur la première buse. La deuxième, c'est instantané. Evidemment, ce n'est pas une mesure scientifique. C'est au moins 100 litres par secondes syphonnés aux Alpes par le projet Lyon-Turin avant le début du chantier et en période de sécheresse. Ca représente plus de 3 millions de m3 par an", détaille l'association sur Twitter après avoir analysé le débit de deux buses situées à Saint-Martin-La-Poste en Savoie.

Le collectif craint donc que la montagne ne finisse par manquer d'eau, compte-tenu de la diminution des chutes de neige.

Pour alerter sur la question, une réunion publique est programmée le 23 septembre prochain.

Pour rappel, un double tunnel de 57,5 km doit être creuser sous les Alpes d'ici à 2030 pour permettre la réalisation de la ligne à grande vitesse Lyon-Turin destinée à accueillir notamment les trains de marchandise.