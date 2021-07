Lyon : des internautes choqués par le buffet des écologistes devant les tombes du cimetière de la Guillotière

Et quelques photos prises de l'évènement ont particulièrement choqué sur les réseaux sociaux. Prises par la journaliste du Point Géraldine Woessner, elle montre un grand buffet dressé devant les tombes, ou encore des ateliers pour apprendre à faire des nichoirs à deux pas des pierres tombales. "On va pas s'emmerder pour les morts, hein ? En plein deuil Covid, les défunts apprécieront", commente notre consoeur.

L'opposition aux écologistes a sauté sur l'occasion pour dénoncer un "dérapage (...) honteux" selon Pierre Oliver, maire LR du 2e arrondissement de Lyon.

Sur Twitter, l'un des organisateurs de la petite sauterie au cimetière de la Guillotière, Nicolas Husson, a tenu à s'excuser. Adjoint au maire de Lyon chargé de la Nature en Ville, il a écrit : "Certains ont pu être troublés par la présence de rafraichissements servis à l'ombre de l'allée du cimetière, en raison de la forte chaleur. Mes excuses à toutes celles et ceux qui auraient pu être choqués. Cet événement a été organisé dans le plus total respect des défunts. Aucune activité n'était proposée sur les pierres tombales, contrairement à certains propos.Le travail effectué par la LPO et les services de la Ville consiste à rendre ces lieux plus accueillants, la présence de nature accompagnant avec dignité les recueillements solennels".

Des explications qui n'ont pas convaincu les plus choqués, d'autant qu'il ne faisait clairement pas une chaleur caniculaire ce jour-là.

Hier, le cimetière de la Guillotière à Lyon a été labelisé "refuge LPO".

Au menu: barnum municipal, coktail, ateliers pour apprendre à faire des nichoirs... Sur les pierres tombales ! On va pas s'emmerder pour les morts, hein ?

En plein deuil Covid, les défunts apprécieront. ???? pic.twitter.com/gGDupQ8iYZ — Géraldine Woessner (@GeWoessner) July 12, 2021