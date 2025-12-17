Droit de réponse du collectif de soutien à la décision d'Alexandre Chevalier

Contrairement à ce que laisse penser l'article, Alexandre Chevalier est toujours membre à part entière de Place publique, nous assistons à une basse tentative de purge. Il n’a jamais conditionné le ralliement de Place publique à la majorité municipale lyonnaise à l’obtention d’une tête de liste dans le 4ᵉ arrondissement. Il a défendu, comme beaucoup d’entre nous, la nécessité d’une discussion politique loyale portant sur la représentation, la cohérence du projet, le respect des partenaires, et la fidélité aux directives du parti. Il est donc inexact de présenter sa mise en retrait comme la conséquence d’un simple désaccord personnel ou d’un calcul de positionnement.

Celle-ci résulte d’un profond désaccord politique sur la stratégie d’alliance, la méthode de décision et l’absence de débat réel au sein de Place publique, alors même que les signaux électoraux et le climat politique local justifiaient une réflexion collective approfondie.

À cet égard, il nous paraît important de rappeler que les décisions ayant conduit à sa tentative de mise à l’écart ont été prises dans un cadre où Lisa Gauthier cumule les fonctions de déléguée régionale, référente départementale et cheffe de file lyonnaise de Place publique. Ce cumul inédit concentre l’ensemble des leviers politiques, organisationnels et stratégiques entre les mains d’une seule personne, rendant toute contestation interne ou tout débat contradictoire particulièrement difficile.

Les faits :

- Fin septembre, Alexandre Chevalier et de nombreux adhérents Place publique se sont indignés du fait que les choix d'alliance n'aient jamais été soumis aux votes des militants.

- Mi-novembre, quand les instances nationales de Place publique ont rappelé les directives claires concernant les accords de premier et second tour, un ensemble d'élus, de candidats et de militants ont de nouveau alerté les dirigeants nationaux et locaux sur le non-respect des règles à Lyon et sa Métropole.

- Fin-novembre, l'idée de remettre l'ouvrage sur le métier au sujet des alliances est écartée d'un revers de main par la direction locale.

- Début décembre, Alexandre Chevalier choisi de soutenir un candidat respectant les idées et la ligne de son parti, Place publique.

C'est une suite logique implacable et plus que respectable.

Nous récusons également l’idée d’une position « soudaine » concernant La France insoumise. Alexandre Chevalier a toujours défendu une ligne de clarté politique et de cohérence programmatique. Les contextes de 2020 et de 2026 ne sont ni comparables ni interchangeables, et il est intellectuellement malhonnête de les assimiler sans tenir compte des évolutions nationales, locales et des rapports de force réels.

Enfin, son choix de poursuivre son engagement politique autrement n’est ni une rupture opportuniste ni un revirement personnel, mais la conséquence logique d’un désaccord politique devenu irréconciliable, dans un cadre où le pluralisme interne n’a manifestement plus sa place.

Nous restons attachés au débat démocratique, à la transparence et au respect des parcours militants. C’est précisément au nom de ces principes qu’Alexandre Chevalier a pris ses responsabilités — et que nous lui apportons aujourd’hui notre soutien.

Pour le collectif d’adhérents PP69 : Paul Pereira, membre du conseil départemental PP69,

Pierre Montagne, ex référent départemental PP69.